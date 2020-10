Himera, stasera si parla di Pirandello

Sarà il giornalista Salvatore Rizzo l’ospite che parlerà di Luigi Pirandello in questa seconda serata de La Bellezza.

Con lui Vincenzo Pirrotta e la padrona di casa Patrizia D’Antona.

Pirrotta al termine della conversazione leggerà alcune tra le più belle pagine dello scrittore

Agrigentino.

“La Bellezza“, Parco Archeologico di Himera ore 21,00

Ingresso gratuito su prenotazioni alla mail labellezzaprenota@libero.it

Info: antonio.librizzi@regione.sicilia.it



