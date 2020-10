Cinema, a Palermo proiezioni extra de ”La Carrozza d’oro” e “Vulcano” a Palazzo Belmonte Riso

A grande richiesta, in coda alla prima edizione de ‘A storia d’a Sicilia’ Film Festival, due proiezioni extra il 9 e 10 ottobre per accogliere l’entusiasmo dei tanti siciliani che hanno riscoperto, in questa manifestazione, le origini della propria identità culturale attraverso opere cinematografiche.

I curatori della rassegna cinematografica che attraverso la Settima Arte ha voluto raccontare la memoria identitaria della Sicilia, propongono due proiezioni extra dei film “La Carrozza d’oro” e “Vulcano”, prodotti dalla Panaria Film.

La manifestazione, organizzata dalla cooperativa “Carlo Cottone Principe di Castelnuovo e Villahermosa“, in collaborazione con l’Associazione Culturale Panaria Film, ASCinema – Archivio Siciliano del Cinema, con il sostegno della Regione Siciliana Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, si è svolta in due location d’eccellenza, Villa Castelnuovo e Palazzo Belmonte Riso,

Un successo inaspettato di pubblico ha spinto gli organizzatori a programmare altre due date, il 9 e 10 ottobre (ingresso euro 5,00), all’interno di Palazzo Belmonte Riso (via Vittorio Emanuele, 365), per accogliere le numerose richieste di coloro che, a causa degli ingressi contingentati nel rispetto delle normi anti Covid-19, non hanno potuto assistervi lo scorso weekend.

“Questa rassegna grazie alla collaborazione di ASCinema e alla presenza della madrina, la principessa Vittoria Alliata di Villafranca – dichiara Fabio Petrucci, presidente della Cooperativa Carlo Cottone – è stata la prima tappa di un percorso di valorizzazione della cultura e dell’identità siciliana che vogliamo portare avanti insieme agli altri soci e a quanti vorranno affiancarsi a noi nelle prossime iniziative. La calorosa risposta di pubblico è stata conferma della necessaria attenzione che va rivolta in merito a episodi, personaggi e luoghi simbolo della coscienza identitaria dei siciliani, punti di partenza per un riscatto sociale e la creazione di nuovo lavoro”.

“Nel presentare su iniziativa di una cooperativa di esodati i film della Panaria – dichiara Vittoria Alliata, madrina della prima edizione della rassegna – che hanno reso famoso nel mondo il cinema prodotto, finanziato e realizzato in Sicilia da un gruppo di giovani coraggiosi pionieri, l’assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana mostra di voler intraprendere un nuovo percorso rispetto alla solita politica locale. Quello di mostrare, e finalmente rivendicare, le eccellenze della nostra terra. “La Carrozza d’oro” è considerato un indiscusso capolavoro del cinema mondiale eppure la stessa carrozza utilizzata per le riprese del film non viene, tutt’oggi, valorizzata attraverso nessuna attività di promozione che, di riflesso, porterebbe ancora una volta lustro alla Sicilia. Anche per questi motivi questa rassegna cinematografica svolge un importante ruolo culturale”.

Venerdì 9 ottobre, dalle ore 20.00, si potrà accedere alla Sala Kounellis di Palazzo Belmonte Riso per la proiezione de “La Carrozza d’oro” (1952) in versione restaurata, diretto da Jean Renoir, con Anna Magnani, Duncan Lamont ed Odoardo Spadaro, primo film europeo girato in technicolor.

Sabato 10, invece, a partire dalle ore 19.00, prima della presentazione del film “Vulcano” (regia di William Dieterle ed interpretato da Anna Magnani) curata da Vittoria Alliata, e della successiva proiezione, si potrà partecipare anche alla degustazione di prodotti tipici della tradizione gastronomica siciliana offerti da La Vucciria Food Concept.

Nel rispetto delle norme anti Covid-19 l’ingresso verrà consentito solo con l’utilizzo della mascherina; è consigliata la prenotazione da effettuare tramite l’indirizzo coop.carlocottone@gmail.com o al recapito telefonico 3534146848.



