La Bellezza 2020: Vincenzo Pirrotta incontra Buttitta, Pirandello e Consolo

Quarta edizione del progetto la Bellezza promosso dall’assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana.

La Bellezza 2020 sarà realizzato nei Parchi Archeologici di Solunto Himera e Monte Jato.

Luoghi straordinari che raccontano la millenaria e straordinaria storia della Sicilia.

Tre giorni intensi alla scoperta e riscoperta dei più grandi autori siciliani raccontati da uomini dei nostri giorni di altrettanta cultura.

Curatore degli incontri Vincenzo Pirrotta, drammaturgo, attore e regista che il mondo ci invidia.

Tre appuntamenti dove autorevoli esponenti della cultura siciliana ci racconteranno la vita, gli aneddoti, gli amori dei tre grandi autori del ‘900.

Parliamo di Emanuele Buttitta che ci racconterà del nonno Ignazio.

Di Salvatore Rizzo, che parlerà di Luigi Pirandello e di Salvatore Ferlita, che racconterà Vincenzo Consolo.

Da padrona di casa, l’attrice Patrizia D’Antona introdurrà le conversazioni.

Al termine di ogni talk, Vincenzo Pirrotta leggerà le pagine più belle dei tre autori.

La Bellezza è un progetto di Angelo Butera che ne cura anche la regia.

Ingresso gratuito su prenotazioni alla mail labellezzaprenota@libero.it

per chiarimenti R.U.P. antonio.librizzi@regione.sicilia.it

Il programma

Venerdì 9 ottobre ore 21,30 Parco Archeologico di Solunto conversazione su Ignazio Buttitta

Sabato 10 ottobre ore 21,30 Parco Archeologico di Himera conversazione su Luigi Pirandello

Domenica 11 ottobre ore 18,30 parco Archeologico dello Jato conversazione su Vincenzo Consolo



Widget not in any sidebars