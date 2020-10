Regione Sicilia sospende le elezioni a Tremestieri Etneo per illeciti nella sottoscrizione delle liste

Le elezioni comunali di Tremestieri Etneo sono sospese. Lo ha appena deciso il governo regionale a seguito di un rapporto della Procura della Repubblica di Catania giunto nel pomeriggio a Palazzo Orleans. Secondo la magistratura inquirente, da un’indagine della Compagnia dei carabinieri di Gravina di Catania, emerge “la sussistenza di illeciti di rilevanza penale correlati alle sottoscrizioni e alle relative autenticazioni delle liste dei candidati”.

Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso, si riserva, nelle prossime ore, di decidere la nuova data delle consultazioni elettorali.



