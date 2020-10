Governo Conte proroga stato di emergenza, Manlio Messina: “Chiediamo lo stato di crisi per il turismo”

La necessità di prorogare lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19 fino al prossimo gennaio annunciata dal premier Conte colpisce i flussi turistici verso la Sicilia.

“Il prolungamento dello stato di emergenza deciso dal governo nazionale, ferma restando in questa fase la necessità di contenimento dei contagi da coronavirus, va ad aggravare pesantemente la situazione di crisi in cui versa l’economia legata al turismo sia nella nostra Isola che nel resto d’Italia”. Lo dice l’assessore del turismo, dello sport e dello spettacolo Manlio Messina della Regione Siciliana.

“Il turismo – aggiunge – è il comparto che in Sicilia ha pagato e sta pagando più di molti altri il prezzo più alto a causa del lockdown e l’estate appena passata non è stata certamente utile a ripianare i danni irrimediabili che hanno compromesso perfino l’esistenza di centinaia di aziende in Sicilia. Un ulteriore seguito dello stato di emergenza – prosegue Messina – blocca inevitabilmente i flussi turistici e di conseguenza le compagnie aeree e le grandi aziende che vogliono investire sul turismo nella nostra Isola. Nell’augurarci che questo provvedimento possa essere riconsiderato e soprattutto che non crei danni più grossi di quelli che già le nostre imprese hanno dovuto subire – conclude Messina – chiediamo come che il ministro intervenga subito per attivare lo stato di crisi per il turismo”.



Widget not in any sidebars