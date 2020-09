Carini, al castello presentazione del libro Biblio Road, le arti visive nel mondo del vinile, di Filippo Barbaro

Si terrà sabato 19 settembre, presso il Castello La Grua – Talamanca della Città di Carini, la presentazione del libro di Filippo Barbaro BIBLIO ROAD, le arti visive nel mondo del vinile.

Presenterà l’assessore Francesco Palazzolo delegato allo Sport, Turismo, Spettacolo e Promozione del territorio e Giovanni Maria Russo sarà il relatore.

L’evento a causa delle norme anti-Covid che hanno imposto il distanziamento e conseguentemente la riduzione dei posti nei locali adibiti a questo tipo di manifestazioni, sarà con accesso limitato.



Widget not in any sidebars