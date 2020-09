Messina, vertice enti siciliani per il diritto allo studio universitario con assessore Roberto Lagalla

Università siciliane: più posti letto, esame delle misure di sicurezza pandemia Covid19, progetto internazionale con il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.

Importante vertice operativo presso la sede dell’Ersu Messina di via Ghibellina, alla presenza dell’assessore regionale dell’Istruzione e formazione professionale Roberto Lagalla, tra i presidenti degli Ersu siciliani Pierangelo Grimaudo (Messina), Giuseppe Di Miceli (Palermo), Livio Cardaci (Enna) e per Catania Salvatore Cannizzaro, delegato dal presidente etneo Mario Cantarella.

Esaminate le misure messe in campo per fronteggiare la pandemia da Covid-19, nonché le azioni da mettere in atto per gestire in sicurezza l’erogazione di servizi e dei benefici agli studenti per il prossimo anno accademico 2020/2021.

Primo bilancio sulle azioni comuni adottate, dall’insediamento dei nuovi vertici avvenuto a dicembre 2019 a oggi, per rafforzare le azioni finalizzate al potenziamento delle politiche del diritto allo studio, con l’obiettivo – sottolineato dall’assessore Roberto Lagalla – di elevare il livello dei servizi e delle prestazioni in favore degli studenti di università, accademie e conservatori musicali della Sicilia.

Il dibattito si è focalizzato anche sulle iniziative da attuare in materia di residenzialità universitaria, per potere offrire maggiore disponibilità di posti letto, attivando nuove misure per ampliare l’offerta di residenze universitarie con sempre migliori standard di qualità. Fatto anche il punto sui programmi di edilizia residenziale universitaria, prendendo in considerazione tempi, modalità e risorse necessarie per realizzare opere di riqualificazione delle attuali residenze universitarie. Inoltre, anche al fine di valorizzare l’opportunità della residenzialità nei periodi di non utilizzo da parte della tradizionale utenza studentesca, si sta lavorando a un progetto internazionale che coinvolga le istituzioni universitarie siciliane e il Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE) finalizzato a promuovere la lingua e la cultura italiana fra i giovani di origine italiana residenti all’estero. L’iniziativa – oltre a costituire un’occasione di scambio tra giovani universitari siciliani e giovani italiani residenti all’estero – contribuirà a fare conoscere e orientare gli italiani all’estero rispetto all’offerta formativa siciliana delle università, accademie delle belle arti e conservatori di musica operanti sul nostro territorio.

I lavori hanno affrontato il tema della razionalizzazione delle spese correnti, della fissazione di costi standard per l’acquisto di beni e servizi, con l’intento di mettere maggiori risorse a disposizione degli studenti. Verificato anche il maggiore impegno finanziario del governo regionale a sostegno degli Ersu siciliani, concretizzatosi già nell’impiego – per l’anno finanziario 2020 – di 6 milioni di euro in più per la gestione della fase emergenziale.

Nella foto: Giuseppe Di Miceli (presidente Ersu Palermo), Pierangelo Grimaudo (presidente Ersu Messina), l’assessore regionale Roberto Lagalla, Livio Cardaci (presidente Ersu Enna), Salvatore Cannizzaro (Ersu Catania) .





Widget not in any sidebars