Cangemi (PCI): Lagalla scopre che mancano le aule nelle scuole in Sicilia

Scuola senz’aule. L’assessore regionale all’istruzione dichiarava alla stampa nei giorni scorsi che le scuole siciliane erano pronte a riaprire, oggi scopre che non ci sono 800 aule.

Siamo di fronte non solo a inadempienze clamorose ma anche ad una palese assenza di serietà e di rispetto verso un mondo della scuola in grande sofferenza – ha dichiarato Luca Cangemi, responsabile nazionale scuola del PCI.

Stiamo misurando fino in fondo i disastrosi effetti di una assenza di interventi istituzionali la cui necessità a livello nazionale, regionale e locale era assolutamente chiara fin dallo scorso Aprile. In questi mesi molti tweet e pochi fatti e i risultati non potevano che essere drammatici- ha concluso Cangemi.



