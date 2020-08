Coronavirus, Udc propone eliminazione test d’ingresso università a settembre

“Follia inondare le Università di studenti e loro parenti per sostenere i test d’ingresso. Siamo vicini ad un nuovo Lockdown; non è possibile che ci si prenda un rischio così grosso quando possono essere utilizzati metodi alternativi”.

Anche per i corsi di laurea ad accesso libero sono previsti dei test d’ingresso. Si tratta di prove attitudinali o di orientamento. L’intento non è la selezione delle matricole ai fini del numero chiuso, bensì quello di accertarne la preparazione di base, assegnando loro un eventuale debito formativo (OFA, obbligo formativo aggiuntivo). Si tratta di un certo numero di CFU da recuperare attraverso la frequenza di corsi e/o il superamento di un’ulteriore prova di accertamento.

Il Coordinatore Regionale dell’Udc Italia in Sicilia, l’On. Decio Terrana, ha diffuso una nota in cui chiede di sospendere ed eliminare i prossimi Test Universitari di Settembre.

Ritenendo gli assembramenti inevitabili nelle giornate dei Test, bisogna evitare che i Test d’Ingresso diventino un focolaio per una nuova incontrollata diffusione di Covid-19 sul territorio, come già richiesto nella nota inviata al Ministro dell’Università e della Ricerca prof. Gaetano Manfredi.

“Riteniamo che sia una follia inondare le nostre Università di studenti, e parenti degli stessi, per sostenere i test d’ingresso universitari – trasmette il coordinatore politico dell’Udc in Sicilia – Siamo vicini ad un nuovo lockdown; non è possibile che ci si prenda un rischio così grosso quando possono essere utilizzati metodi alternativi che abbiamo già presentato in tempi non sospetti al ministro Manfredi. Abolire i test d’ingresso diventa doveroso; può essere inserito invece un filtro di selezione al termine del primo anno, individuando un numero minimo di CFU obbligatori da conseguire per potere accedere al secondo anno accademico”.

La nota dell’Udc Italia è stata anche sostenuta dalla professoressa Patrizia Livreri, docente di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo.

“Abbiamo già visto come i test d’ingresso siano stati un catalizzatore di studenti, parenti e amici all’interno delle Università – trasmette la Professoressa di Ingegneria Elettronica – Durante i test di Biologia a Palermo non è stato possibile garantire il distanziamento sociale, con la sede d’esame inondata da un flusso incontrollato di persone. Inoltre, recenti studi dimostrano come i trasporti pubblici siano un importante veicolo di diffusione del Virus, e molti studenti che raggiungerebbero in pullman o in treno la sede di esame sarebbero a rischio. L’indice di contagio in Sicilia è realmente alto e non riteniamo ci siano le condizioni per poter svolgere in sicurezza i test d’ingresso Universitari”.

L’ abolizione del “numero chiuso” è una delle principali battaglie portate avanti dall’Udc Italia.

“L’Università deve essere Libera ed accessibile per tutti gli Studenti, senza alcuna discriminazione – sostiene l’On. Terrana – stiamo lottando affinchè si arrivi alla totale abolizione del Numero Chiuso nelle Università Italiane. Mettere a rischio la salute di migliaia di studenti è una follia, quando invece si potrebbe “sfruttare” la situazione contingente per presentare una nuova soluzione, come quella da noi trasmessa al Ministro Manfredi, che permetterebbe agli studenti una scelta più democratica del proprio percorso di studi, non più soggetto a vincoli economici per la preparazione ai test, a situazioni contingenti o addirittura a semplice fortuna, come continua ad accadere negli ultimi anni. Gli Studenti devono poter dimostrare il proprio potenziale; se poi non riescono ad essere competitivi, lo stesso percorso Universitario farà da filtro naturale”.



