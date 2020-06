Forza Italia giovani, nominato il direttivo comunale e provinciale di Catania

“Abbiamo ufficializzato il direttivo comunale e provinciale dell’area metropolitana di Catania, alla presenza di tanti giovani, amministratori locali e consiglieri comunali. Ma soprattutto, dopo questi mesi di lockdown, abbiamo rimesso in moto la macchina organizzativa di Forza Italia giovani sui territori”.

Così Andrea Mineo, coordinatore regionale giovanile di Forza Italia, ieri al termine dell’incontro a Catania. “In questi mesi non ci siamo mai fermati: le nostre proposte sono state inserite nella Legge di Stabilità regionale e le buone pratiche sono diventate di respiro nazionale”, ha aggiunto.

“Abbiamo responsabilizzato più di venti giovani, divisi nella provincia e nelle sei municipalità di Catania, che coadiuveranno il coordinatore cittadino, Salvo Smirni e provinciale, Lorenzo Ceglie. Nel loro percorso, saranno seguiti dal nostro vice coordinatore regionale, Carlo Castiglione con delega alla Sicilia orientale e da Antonio Montemagno, consigliere nazionale di Forza Italia giovani – ha proseguito Mineo -. Sono giovani che fanno già politica e abbiamo dato un segnale di grande vitalità”.

“Quello di oggi è il primo step che ci vedrà nelle prossime settimane impegnati a nominare i direttivi in tutte le province della regione” – ha concluso Mineo.



Widget not in any sidebars