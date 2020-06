Pubblicato 645, il primo racconto di Carmelo Di Gesaro

È in vendita su Amazon “645: Una storia d’amore ritratto di un’epoca” concept book che racconta la vicenda di un uomo solo, che lotta con le sofferenze di una quotidianità che lo allontanerà per sempre dalla donna della sua vita.

“Sei, quattro, cinque, è una storia d’amore fatta di dialoghi immaginari, ‘dialoghi sordi’ e sentimenti che non trovano corrispondenza. Non è la storia di due persone soltanto, i personaggi alle volte non hanno nome, sesso, luogo o tempo esatto. È un racconto introspettivo che ripercorre, in un lungo fotogramma, il quotidiano di un uomo innamorato”.

Carmelo Di Gesaro è un blogger palermitano, già collaboratore di diverse testate giornalistiche tra le quali Balarm.it, Repubblica.Palermo.it, Prodigus.it, pubblica il suo primo racconto in self publishing; un testo di 99 pagine lontano dalla tradizionale scrittura dell’autore, generalmente protagonista di pezzi di satira, politica e società.

Attraverso una scommessa editoriale, si cimenta in un’avventura lontana dai propri canoni narrativi, utilizzando una scrittura a tratti poetica, alle volte epistolare con cambi di ritmo che offrono al lettore un tuffo nelle emozioni del protagonista e allo stesso tempo portandolo a riflessioni personali.

Il libro si può acquistare su Amazon, sia in versione cartacea che Kindle, al link https://bit.ly/Acquista_645.

(Info: carmelo@carmelodigesaro.org)



