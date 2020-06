Palermo, l’associazione Parkinson riapre le attività da mercoledì 10 giugno

Le attività finalizzate al benessere delle persone con Parkinson ricominciano presso il PTA Enrico Albanese dove ha sede Azione Parkinson in Sicilia – APiS, Sezione di Palermo, in via Papa Sergio I n 5, Padiglione Florio, 3° pensilina.

Il lockdown è stato duro per i Parkinsoniani. Il lungo periodo di inattività ha compromesso la motilità di chi deve fare ogni giorno i conti con la rigidità delle proprie gambe e la lentezza dei movimenti.

La pandemia da Covid 19, con la conseguente segregazione nelle proprie case, ha annullato i vantaggi di tutte le attività motorie e di aggregazione svolte in Associazione sino alla chiusura obbligata. Alle difficoltà motorie spesso si è associata una riduzione del tono dell’umore con conseguente peggioramento della qualità di vita dei malati e dei familiari.

La riapertura si farà in totale sicurezza e con l’adeguato distanziamento, dichiara la Presidente Angela Zummo Mistretta, quindi in questa fase non potranno riprendere le lezioni di Tangoterapia e le altre attività che non consentono le dovute distanze fisiche.

Il calendario settimanale prevede:

da mercoledì 10 giugno

• ore 16.00 – 17.00 corso di logopedia corale con la musica che ha la finalità di migliorare

il tono della voce e la comunicazione;

• ore 17.00 – 18.00 corso d’inglese per tenere la mente in allenamento.

da venerdì 12 giugno

• ore 16.00 – 18.00 terapie occupazionali.

da lunedì 15 giugno

• ore 16.00 – 17.00 gruppo di sostegno guidato dalla psicologa, a settimane alterne per Persone con Parkinson e familiari. La seduta di lunedì 15 sarà dedicata ai familiari per aiutarli nella routine quotidiana della malattia;

• ore 17.00 – 18.00 Nordic Walking, disciplina utile per migliorare la deambulazione.

Tutte le attività sono dirette da professionisti competenti per le specifiche discipline e sono totalmente gratuite.

La voglia di ripartire è grande ma non sarà facile riprendere la forma fisica dei mesi addietro ottenuta grazie al cocktail delle terapie dopaminergica e delle numerose attività a cui i parkinsoniani si dedicavano settimanalmente in Associazione. Conosco l’impegno delle Persone con Parkinson e presto si rivedranno i risultati, assicura la Dott.ssa Marina Rizzo, Coordinatrice scientifica dell’Associazione APiS.

La segreteria è aperta tutte le mattine ore 9.00 – 12.00. Per informazioni e prenotazioni delle attività chiamare il n 320 9336312

(Foto di copertina di Nani Chavez – Unsplash)



