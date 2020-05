Ritardo Cig, 400 lavoratori aeroporto Palermo senza stipendio da febbraio. Legea Cisal: “Scavone sblocchi o si faccia da parte”

Ancora denunce di intollerabili ritardi della Regione nelle procedure per l’erogazione della cassa integrazione. Legea Cisal chiede all’assessore al Lavoro Antonio Scavone lo sblocco delle pratiche e la firma del decreto.

Cig bloccata per 400 lavoratori di Gh e Aviapartner. Legea Cisal: “Colpa della Regione, pronto l’esposto. Servizi a rischio all’aeroporto di Palermo”.

In difesa dell’operato dell’assessore Scavone, dopo le continue proteste per i ritardi e la vicenda della trattativa del bonus di 10 euro a pratica ai dipendenti regionali per cercare di accelerare le procedure, è intervenuto lo stesso Nello Musumeci, assumendosi la “responsabilità politica” di quanto accaduto e scusandosi con i lavoratori.

“Gli oltre 400 lavoratori di Gh Palermo e Aviapartner, ossia le due società che gestiscono i servizi a terra dell’aeroporto Falcone-Borsellino, attendono da mesi il pagamento della Cassa integrazione in deroga a causa della mancanza del decreto da parte della Regione Siciliana”, contesta il segretario nazionale della Legea Cisal Gianluca Colombino. “Parliamo di centinaia di famiglie in cassa integrazione dal 15 marzo che hanno ricevuto l’ultimo stipendio pieno a febbraio e sono ormai alla disperazione; una situazione inaccettabile per dipendenti che non hanno nemmeno i soldi per andare a lavorare. Chiediamo che l’assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone sblocchi subito la situazione, altrimenti si faccia da parte, e siamo pronti a presentare un esposto alla magistratura: abbiamo fondati motivi di temere che, già dall’inizio della prossima settimana, potrebbero essere a rischio i servizi a terra in aeroporto a causa delle tensioni e delle proteste spontanee scatenate nei lavoratori da questa assurda vicenda ormai fuori controllo. Certamente la Legea Cisal, sindacato maggiormente rappresentativo nello scalo palermitano, non resterà a guardare di fronte a questo scempio”.



