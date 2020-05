Circolazione Via Dell’Arenella a Palermo. Ordinanze su ordinanze ma problema irrisolto

Natale Puma, consigliere della Settima Circoscrizione di Palermo, ha sollecitato sindaco e amministrazione comunale a intervenire sull’assenza della corretta segnaletica verticale all’Arenella.

Problemi di traffico e disagi per i cittadini del borgo marinaro dell’Arenella. “Ultimamente – scrive il consigliere Natale Puma – per la via Dell’Arenella è stata fatta un’ordinanza, la 117 del 31/01/2020, che aveva una serie di incongruenze e inefficienze. Ho sottoposto osservazioni all’Amministrazione Comunale ed è stata fatta una nuova ordinanza, la 223 del 03/03/2020.

Bene ad oggi sono passati quasi 3 mesi, l’urgenza di dare risposte sulle problematiche del cambio di viabilità persiste, ma ad oggi la segnaletica verticale non è stata cambiata. Se era necessario rimodulare la circolazione come mai non è stata cambiata la segnaletica? Forse non era così urgente e cogente variarla. Visto che è stata cambiata, abbiate cura di modificare la segnaletica per evitare incidenti, multe ingiuste e quant’altro. Sempre nell’ottica della leale collaborazione”.

(nella foto: I “Quattro Pizzi” della Tonnara Florio, uno dei simboli più noti della borgata marinara dell’Arenella a Palermo)



Widget not in any sidebars