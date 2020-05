Ambiente: Cordaro lunedì a insediamento presidenti Parchi Nebrodi ed Etna

Lunedi 25 maggio, l’assessore al Territorio e ambiente Toto Cordaro alle ore 11 sarà a Sant’Agata di Militello, nella sede del Parco dei Nebrodi, per insediare il nuovo presidente Domenico Barbuzza che prenderà il posto del commissario Luca Ferlito.

Successivamente, alle ore 15, il componente del governo Musumeci sarà a Nicolosi, dove si insedierà il nuovo presidente del Parco dell’Etna, Carlo Caputo, che succederà al commissario Gabriele Ragusa.



