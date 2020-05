Assostampa Sicilia su sciopero giornalisti Ansa contro i tagli a redazione e collaboratori

“In un momento di emergenza sanitaria la redazione Ansa Sicilia ha dimostrato, con i suoi giornalisti e collaboratori, di essere un pilastro insostituibile per il sistema della informazione nell’Isola. Appare quindi incomprensibile la decisione dell’azienda di prospettare, a maggior ragione in questo momento, ulteriori tagli chiedendo l’applicazione di ammortizzatori sociali e la riduzione del budget dei collaboratori. Lo dice in una nota la segreteria regionale di Assostampa Sicilia, a seguito della decisione del cdr di proclamare 48 ore di sciopero e un ulteriore pacchetto di 10 giorni di sciopero. “Le scelte dell’azienda – aggiunge il sindacato dei giornalisti – finirebbero inevitabilmente con incidere sulla organizzazione e sulla qualità del lavoro svolto dai colleghi siciliani dell’Agenzia Ansa che continua a essere un presidio insostituibile dell’informazione nell’Isola”.





