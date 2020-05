Silvia Romano. De Giovanni e Ruotolo: “Incitare all’odio è crimine”

“I politici e i ‘leoni da tastiera’ che incitano all’odio non esprimono un punto di vista e non avanzano nessuna proposta politica. Commettono semplicemente un crimine”.

Lo affermano lo scrittore Maurizio De Giovanni e il senatore Sandro Ruotolo sul caso di Silvia Romano, la giovane volontaria che dopo 18 mesi di prigionia è stata liberata ed è finita al centro di violente polemiche. “Vogliamo ricordare – concludono De Giovanni e Ruotolo – che incitare all’odio è un crimine”.

