Frasca Polara, VIII Circoscrizione, appello alla Rap: “Riaprite il centro di raccolta di piazza della Pace”

Riaprire al più presto il CCR di piazza della Pace altrimenti in città torneranno a comparire le discariche abusive. È l’appello lanciato alla RAP dal presidente dell’VIII Circoscrizione Marco Frasca Polara.

“Dallo scorso 19 marzo la maggior parte dei palermitani non può smaltire i rifiuti ingombranti e speciali ed è sempre più insofferente”, dichiara Frasca Polara.

“A causa dell’emergenza sanitaria il CCR (centro conferimento rifiuti) di piazza della Pace da due mesi è chiuso, ed è anche sospeso il servizio di raccolta a domicilio degli ingombranti. Gli unici due centri da poco riaperti si trovano vicino l’autostrada e non sono sufficienti”. Conclude il presidente Frasca Polara: “Alla Fase 2 deve corrispondere la ripresa dei servizi. Non ci sono più alibi per la RAP. Se non si interviene subito, le discariche abusive di ingombranti torneranno a comparire in città”.



