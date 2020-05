Fase 2 Palermo, Frasca Polara presidente VIII circoscrizione: “Rinviare a giugno entrata in vigore zone blu”

“Occorre rinviare a giugno l’entrata in vigore delle zone blu”, afferma il presidente dell’VIII Circoscrizione Marco Frasca Polara in merito all’annunciata decisione dell’Amministrazione di far ripartire la sosta tariffata a partire dal prossimo 18 maggio.

“Gli sportelli per il rilascio dei pass sono chiusi dallo scorso 11 marzo e riapriranno il prossimo 18 maggio con ingressi contingentati – dichiara Frasca Polara.

“Bisogna concedere il tempo necessario alle migliaia di possessori dei pass scaduti in questi due mesi di sospensione delle zone blu di rinnovarli senza affollare gli uffici. Per questo motivo ho chiesto al Comune di posticipare a giugno questo provvedimento”.

Continua il presidente Frasca Polara: “Dallo scorso 11 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria, il Comune ha sospeso le zone blu e chiuso gli sportelli per il rinnovo dei pass. I possessori dei contrassegni scaduti nel corso di questi mesi sono stati impossibilitati a rinnovarli. Far coincidere la data di riapertura degli uffici con la riattivazione delle zone blu manderebbe in tilt gli uffici comunali ed esporrebbe ingiustamente migliaia di palermitani alle multe da parte degli ausiliari di AMAT e APCOA”.



