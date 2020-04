Giacenze di vino, contributi Governo per distillazione di alcol necessario a disinfettanti contro Coronavirus. Approvato odg alla Camera

Approvato ieri alla Camera un ordine del giorno al decreto Cura Italia a firma del deputato siciliano M5s Antonio Lombardo che impegna il governo Conte a valutare l’opportunità di stanziare risorse economiche da destinare, sotto forma di contributo, ai produttori e detentori di vino per distillare le giacenze di prodotto, in modo tale da produrre alcol etilico e garantire liquidità economica ai produttori.

“L’operazione – dice Lombardo – garantirebbe un duplice beneficio. Da un lato assicurerebbe introiti a chi ha giacenze di vino dovute alla contrazione di vendite determinata dall’attuale contingenza economica, dall’altro consentirebbe di contrastare la carenza di alcol etilico, indispensabile per la produzione di disinfettanti, utili al contrasto della diffusione del Covid-19“.



