Coronavirus, studenti siciliani fuori sede. Usb attiva Sportello Info per finanziamento regionale

La Regione Siciliana ha stanziato 7 milioni di euro per sostenere le studentesse e gli studenti siciliani fuorisede.

Noi Restiamo e ASIA-USB considerano i 7 milioni un parziale risultato che conferma la necessità di continuare la mobilitazione per ottenere il blocco del pagamento di affitti e utenze per gli studenti, i giovani e i precari.

ASIA-USB e Noi Restiamo hanno aperto sportelli per dare le informazioni e per l’assistenza nella presentazione delle domande.

Contatto dello Sportello siciliano: Tel. 3475704459



