Covid-19. AMAP e ATI Palermo decidono rinvio scadenza bollette fornitura acqua

Il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato ieri in teleconferenza alla riunione dell’ATI-Assemblea Territoriale Idrica di Palermo, insieme con il presidente dell’AMAP Alessandro Di Martino.

Nel corso della riunione è stato concordato che l’azienda, ente gestore del servizio idrico integrato in 34 comuni dell’ATO-Ambito Territoriale Ottimale Palermo, in linea con gli indirizzi dell’ARERA (Autorità di Regolazione Reti e Ambiente), adotti ulteriori iniziative per sostenere le famiglie che a causa del Covid-19 stanno attraversando un periodo di difficoltà economica.

Già all’inizio dell’emergenza, l’AMAP aveva disposto la sospensione dei procedimenti di interruzione dell’erogazione per le utenze morose, riattivando anzi quelle già interrotte.

Nel corso dell’incontro di ieri, è stata decisa, in aggiunta ai provvedimenti già assunti, la sospensione temporanea delle fatture in scadenza e/o emesse dal 10 marzo al 5 maggio 2020 che potranno essere pagate entro il prossimo mese di luglio, anche in forma rateizzata e senza alcun addebito di costo e ciò fatte salve altre eventuali determinazioni in merito delle competenti Autorità Governative.

L’azienda continuerà inoltre a praticare forme di rateizzazione per importi riferiti a consumi antecedenti all’intervenuta emergenza sanitaria.

Allo stesso tempo è stato prorogato al 30 settembre il termine per l’invio dei moduli inerenti le attestazioni di Status Residente/Non Residente ed il numero di componenti il nucleo familiare, inizialmente previsto per il 30 giugno.



