Aldo Penna (M5s): Cig Sicilia, intervenga il ministero per sopperire ai ritardi della Regione

In Sicilia sono state presentate oltre 33.000 istanze per la CIG in deroga, per una platea complessiva di 125.000 lavoratori e quasi 18 milioni di ore lavorate.

“All’assessorato regionale al Lavoro sono impegnate 140 unità, pe la cassa integrazione in seguito all’emergenza coronavirus, ma i decreti per passare ai pagamenti non sono pronti e si discute se debbano essere individuali, comportando un ulteriore allungamento dei tempi, o cumulativi, riducendoli drasticamente”, dichiara il deputato alla Camera Aldo Penna (M5s).

“Nel perdurare di questa inerzia, mentre decine di migliaia di famiglie sono davvero ridotte alla fame, è tempo che il Ministero del Lavoro adotti poteri sostitutivi per mettere fine a questa estenuante attesa”.