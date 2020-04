Coronavirus, Ferrandelli (+E): “Task-force per pagare tutti i creditori del Comune di Palermo, stop a tributi e blocco bollette gas e acqua”

“Pagare fornitori Comune di Palermo. Sospendere tutti i tributi locali, canoni afferenti al Comune, tassa di soggiorno, conguagli acqua e gas e dare possibilità di blocco bollette e dilazione nei prossimi mesi”.

“Aprire le casse del Comune (task-force Coronavirus) per pagare con urgenza tutti i creditori in ordine cronologico e immettere liquidità”.

Queste le proposte dibattute stamane in commissione Bilancio da Fabrizio Ferrandelli e ribadite in conferenza dei Capigruppo in vista del Consiglio Comunale di domani.

“Con una nota di settimane fa avevamo richiesto la sindaco una moratoria sul pagamento di imposte e tributi locali in scadenza così da agevolare chi, soprattutto tra coloro che non sono dipendenti pubblici, e che per il bene proprio e di tutti, costretto a fermarsi, sta andando incontro a gravi difficoltà economiche.

Riteniamo di dover votare una direttiva, nella prima seduta di consiglio comunale – precisa Ferrandelli – per ribadire la necessità di questi provvedimenti e dare un chiaro indirizzo all’amministrazione attiva. L’immissione di liquidità nel sistema, tema molto dibattuto a livello nazionale, la si può ottenere anche con il contributo determinante del Comune.

La creazione di una task-force che acceleri immediatamente il pagamento di tutti i creditori del Comune (cooperative sociali, partite ive e fornitori), in rigoroso ordine cronologico, è una delle misure da perseguire con energia.

In più, trovo ragionevole la sospensione del pagamento della tassa di soggiorno, del pagamento di canoni ed affitti e di ogni spettanza dovuta al Comune da parte di tutti quei soggetti che si trovano in uno stato di improvvisa difficoltà causa emergenza Covid-19.

Per dare un ulteriore sostegno alle famiglie – conclude Ferrandelli- bisogna intervenire sulle due aziende controllate del Comune, Amg e Amap, per chiedere il blocco dei conguagli e la sospensione del pagamento delle bollette con dilazione nei mesi successivi per il recupero graduale”.