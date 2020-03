Coronavirus: blocco di tutti i collegamenti da e per la Sicilia

Stop trasporti Sicilia per Covid-19. Sospensione dei collegamenti aerei, nazionali e internazionali, a eccezione due voli al giorno. Anche via nave e su strada, solo movimento merci e collegamenti minimi passeggeri.

Sospensione dei collegamenti aerei, nazionali e internazionali, a eccezione di due voli al giorno tra Roma e Palermo/Catania.

Blocco di tutti i servizi automobilistici interregionali e dei servizi marittimi per il trasporto dei passeggeri, garantendo solo quello merci. Sono alcune delle prossime iniziative che il ministro dei Trasporti Paola De Micheli si appresta ad adottare per l’emergenza sanitaria, su richiesta del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, per contenere il contagio del Coronavirus nell’Isola.

Saranno possibili gli spostamenti per i passeggeri da Villa San Giovanni e Reggio Calabria a Messina e viceversa, ma solo per comprovate esigenze di lavoro o di salute. Con Roma sarà mantenuto un solo treno intercity al giorno. Il governatore ha chiesto anche al ministro della Salute, Roberto Speranza, i necessari controlli sanitari alla partenza sia per i passeggeri che per i conducenti di mezzi di trasporto merci.

L’assessore al Turismo della Regione Siciliana, Manlio Messina, ha dichiarato in proposito: “Il Governo Regionale non ha la podestà di chiudere le frontiere della Sicilia. La competenza è esclusiva del Governo Nazionale. Anche se la Sicilia è a Statuto speciale.

Il Presidente della Regione Siciliana chiede da più di 20 giorni, al Governo Nazionale, di arrestare i flussi provenienti dal Nord. Risposta del Governo Conte: ‘non serve in questo momento’.

Solo oggi e dopo oltre 20 giorni parrebbe, dico parrebbe perché manca ancora la firma del Ministero, che il Governo Conte ci abbia concesso una riduzione drastica dei voli e dei treni provenienti dal Nord e dall’estero.

Il Presidente della Regione Siciliana ha chiesto la presenza dell’esercito per aumentare i controlli in virtù degli oltre 30 mila siciliani rientrati dal Nord. Aspettiamo la risposta!”