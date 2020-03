Palermo, bare accatastate al cimitero dei Rotoli in attesa di tumulazione

Il cimitero di Santa Maria dei Rotoli si trova nel quartiere Vergine Maria a Palermo ed è il più grande cimitero della città.

“Ricevo dagli operatori del cimitero la preoccupazione per la crescita esponenziale di bare, adesso accatastate anche in locali attigui l’ingresso del cimitero e vicini ai locali degli operatori”, scrive il consigliere Natale Puma della Settima Circoscrizione al sindaco e agli uffici del Comune di Palermo.

“L’ emergenza Covid 19 non deve attenuare o far passare in secondo piano tutto quello che prevede la legge in tema di salvaguardia della salute del lavoratore o del pericolo igienico-sanitario che può insorgere con l’ accatastarsi di bare in luoghi poco idonei e/o insicuri.

Si chiede pertanto di cercare e trovare idonee soluzioni e di dotare di personale il servizio seppelliture, affinché almeno il rischio legato a tale situazione venga eliminato”.