Rinviata la XII edizione del “Premio DonnAttiva”. Era in programma martedì 10 marzo a Villa Malfitano a Palermo

Rinviata a data da destinarsi la dodicesima edizione del “Premio DonnAttiva”, in programma martedì 10 marzo, a partire dalle 18, a Villa Malfitano, in via Dante 167 a Palermo.

La decisione è stata assunta dagli organizzatori, in ottemperanza del DPCM del 04 Marzo 2020 che all’art. 1, lett. b., così recita “sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro” (…).