Governatori in isolamento da Coronavirus: Zingaretti e Musumeci confinati a casa

Nicola Zingaretti, leader Pd e governatore del Lazio, positivo al Covid-19. Nello Musumeci, che era stato seduto accanto a lui durante il vertice con Giuseppe Conte a Palazzo Chigi il 4 marzo, si isola volontariamente a casa.

Si aspetta ora una serie di controlli medici a cascata tra tutti gli esponenti politici a rischio.

“La notizia della positività del presidente Nicola Zingaretti mi ha indotto a contattare subito i sanitari, come stabilito dal protocollo”, ha dichiarato il governatore della Sicilia Nello Musumeci. “Mercoledì pomeriggio, infatti, sono stato seduto accanto a Zingaretti, durante il vertice della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul Coronavirus tenutosi a Roma a Palazzo Chigi. Non ho alcun sintomo e sono in ottima salute, ma ho deciso di rimanere in isolamento volontario a casa. Dovrò controllare la temperatura corporea due volte al giorno ed effettuare un tampone mercoledì prossimo.

È una scelta di prudenza doverosa verso gli altri prima ancora che verso me stesso. Pazienza. Continuerò a coordinare l’attività del governo regionale e della macchina amministrativa da casa mediante il contatto telefonico. Non ci possiamo fermare neppure per un giorno!”

Il messaggio video di Zingaretti: “Niente panico, combattiamo darò il buon esempio”

“I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!”

“La Asl– ha affermato Zingaretti- sta contattando le persone che in questi giorni mi sono state vicine al lavoro. Ho informato il vicepresidente della giunta regionale Leodori per mandare avanti i lavori e il vice segretario del Pd Orlando che con gli organismi in carica seguirà tutte le attività politiche. Ho sempre detto ‘niente panico, combattiamo’ e ora darò il buon esempio seguendo alla lettera le disposizioni dei medici e della scienza. Combatto, come è giusto fare in questo momento”.