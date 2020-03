Coronavirus economia. Riunione Anec Palermo su misure per sale cinematografiche

Covid-19, Anec Palermo riunisce lunedì il direttivo per valutare le misure urgenti alla luce del decreto del presidente del Consiglio dei ministri

Il presidente dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema-Anec Palermo, Andrea Peria, vicepresidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, ha convocato il direttivo lunedì 9 marzo, alle ore 10,30, nella sede sociale di via Nicolò Gallo, 2/e, a Palermo, per discutere sulla emergenza sanitaria COVID-19 “Coronavirus” e sulle disposizioni decretate del presidente del Consiglio dei ministri.

Saranno presenti i componenti del direttivo: Salvatore Cordaro, Matteo Boscarino, Ignazio Pusateri ed Ettore Balistreri.

Interverrà alle 12 anche Davide Faraone, il capogruppo al Senato di “Italia Viva” per discutere delle misure urgenti da inserire nel “Decreto Franceschini” a sostegno delle sale cinematografiche.