Grecia, appello di Bartolo a Von der Leyen: “Corridoi umanitari per far uscire i bambini da Lesbo”

“Ho già scritto: quel che avviene al confine greco-turco è una vergogna. Il volto dell’Unione no, non può essere, solo quello della faccia feroce”. Il ricatto di Erdogan all’Europa.

“Questo terribile gioco lo abbiamo già visto. La Grecia, certo, va aiutata. Ma noi insistiamo con la presidente della Commissione Von der Leyen: non ci piace per niente come sta reagendo alla nuova situazione”. Così sui social network l’eurodeputato e vicepresidente della Commissione Libe, Pietro Bartolo.

“Io faccio una proposta concreta: perché la Commissione non si adopera, oggi, subito, per salvare da Lesbo alcune centinaia di bambini, specie quelli non accompagnati? Si aprano corridoi umanitari. Si mobilitino gli uffici, si interroghino gli Stati membri che sono disponibili. Intanto, tiriamo via dal fango e dall’orrore almeno i bambini!”