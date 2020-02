Ventenne ucciso a coltellate durante lite davanti discoteca a Terrasini

Un ventenne, Paolo La Rosa, è stato ucciso a coltellate stamane verso le 4 nei pressi della discoteca Millenium in piazzetta Titi Consiglio a Terrasini (Pa) al culmine di una lite.

Il giovane residente a Cinisi in via Aldo Moro è stato trasportato all’ospedale Civico di Partinico dai sanitari del 118: lì è deceduto.

È stato colpito all’addome e al collo all’uscita dalla discoteca con più coltellate, pare sette. La vittima è il figlio del titolare di un ristorante a Cinisi. I carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza comunali nella zona, hanno fermato il cugino del cognato. La provvisoria ricostruzione descrive una lite fra due cognati. La Rosa avrebbe più volte manifestato di non gradire le intemperanze del marito di sua sorella. Nella discussione sarebbe intervenuto il cugino del cognato, che ha accoltellato ripetutamente La Rosa.