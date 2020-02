Traffico in via Arenella, Puma: “Ordinanza incomprensibile del Comune di Palermo”

Il consigliere della VII Circoscrizione del Comune di Palermo rivolge una motivata critica all’assessore all’Urbanistica, ambiente e mobilità Giusto Catania per un provvedimento sul Traffico in via Arenella che afferma sia voluto come atto politico dalla maggioranza, senza un’approfondita conoscenza dei reali e gravi problemi della borgata marinara

Carissimo assessore Catania, nell’incontro del mese di dicembre u.s., presso il Suo ufficio, alla presenza del presidente della VII Circoscrizione, mia, del consigliere Galioto e Sandovalli, Lei ebbe a dire che per quanto concerne l’oggetto avrebbe istituito una sorta di tavolo tecnico.

Disse anche che era un atto politico voluto dalla sua maggioranza e quindi andava fatto. Il tavolo tecnico mai istituito, “l’atto politico”, la risposta ai suoi amici di maggioranza, è stata data. Per fare un atto politico a favore di amici che non vivono ed hanno dimostrato di non conoscere la borgata, lei ha cancellato la sua ultima ordinanza che era molto funzionale.

È il caso di fare un’ordinanza cosi incomprensibile? Di conseguenza, inattuabile?

Passiamo ai fatti. Nell’ordinanza (OD 117 del 31 gennaio 2020): la via dell’Arenella è una strada che interseca a monte via Card. Massaia, a valle piazza Tonnara, con terminazione in via Scalo Vecchio. Nell’ordinanza, non si comprende se le auto possano essere parcheggiate nella via dell’Arenella, siete arrivati a limitare le libertà personali di spostamento, specie il giovedì. Non comprendo altresì come chi, con mezzi pesanti raggiunge lo scalo vecchio per mettere a mare le imbarcazioni debba raggiungere poi via Papa Sergio I. Inoltre i residenti, ed i veicoli delle FF.OO, di soccorso e di emergenza, visto che l’ ordinanza li esclude dai superiori provvedimenti, possono percorrere in controsenso la via Arenella? Inoltre quale è il criterio con cui si individuano i residenti? Ritengo che meriti un Nobel chi riuscirà a dare una giusta ed applicabile interpretazione di detta ordinanza dirigenziale. L’ Amat impazzirà per porre i cartelli, in quanto quello che esprime l’ ordinanza e’ in netta dicotomia tra rigo e rigo.

In attesa di Vostre al riguardo, cordialissimi saluti.

Natale Puma Consigliere