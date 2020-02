Costa Sud Palermo, progetto studenti liceo per adottare parte della spiaggia di Romagnolo

Adottare una porzione di spiaggia del litorale di Romagnolo, nella Costa Sud di Palermo, è l’idea diventata progetto degli studenti del Liceo di Scienze Applicate dell’I.I.S.S. Alessandro Volta (III e V sezione Y), scuola che sorge a poche centinaia di metri dalla spiaggia.

Il progetto è stato selezionato per il concorso “Senato&Ambiente”, organizzato dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

L’obiettivo è sperimentare, da un punto di vista educativo e motivazionale, l’adozione di una porzione di spiaggia del litorale di Romagnolo, con il supporto delle istituzioni pubbliche di competenza, proponendo uno studio conoscitivo degli aspetti ecologici, storici e territoriali dell’area indagata e degli impatti antropici correlati.

Non rappresenta soltanto una tematica ambientale ma coinvolge aspetti e temi di interesse collettivo: cittadinanza attiva e responsabile, legalità e democrazia, sviluppo socio-economico sostenibile del territorio, tutela dell’ambiente, riqualificazione di zone del territorio in stato di degrado.

L’idea proposta si raccorda con il Programma di Azione del Pianeta dettato da Agenda 2030 ONU e si inserisce fra le scelte educative indicate nel Piano di Offerta Formativa d’Istituto: avviare uno studio di modelli di laboratori didattici sul campo per il recupero ambientale, la riqualificazione e la tutela naturalistica e la fruizione sostenibile della fascia costiera sud. Proporre modelli di fruibilità e di sviluppo culturale e socio-economico, nel rispetto e valorizzazione del territorio, affinché la Città se ne riappropri in termini eco-sostenibili.

Il progetto si inserisce pienamente nell’ambito delle “problematiche” relative al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune di Palermo, ancora in corso di approvazione alla Regione Sicilia.

È per questo che i ragazzi hanno inviato una lettera al sindaco di Palermo, formalizzando la richiesta di fruizione di una parte di spiaggia per attività didattiche.

Con queste premesse ed in attesa di una risposta da parte dell’Amministrazione, mercoledì 12 febbraio alle ore 10.30 gli studenti incontreranno le associazioni di volontariato del territorio per individuare la porzione di spiaggia da adottare e confrontarsi su idee e step successivi.