Aeroporto Birgi, in vendita i biglietti per il volo Trapani-Torino. Ripristinata la connessione wi-fi free

È ufficiale: volo diretto Trapani-Torino e Torino-Trapani, verrà operato a partire dal 17 giugno 2020. Già in vendita i biglietti



Il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio, Salvatore Ombra, fa sapere che è arrivata comunicazione ufficiale, da parte della compagnia aerea Blue Air, dell’attivazione del volo diretto Trapani-Torino e Torino-Trapani.

Il volo verrà operato a partire dal 17 giugno, con quattro frequenze settimanali: martedì, giovedì, sabato e domenica. I biglietti possono essere già essere acquistati sul sito della compagnia.

Ripristinata la connessione wi-fi free all’aeroporto Vincenzo Florio

Riattivato inoltre all’aeroporto Vincenzo Florio il servizio wi-fi free, fornito da Airgest. Era stato sospeso a seguito della dismissione della piattaforma telematica Trapani Click And Go dell’azienda speciale della Camera di Commercio di Trapani, che precedentemente forniva il servizio.

Il servizio internet wi-fi, offerto all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi, permette un’ora di connessione gratuita a tutti coloro che transitano nello scalo. I passeggeri possono connettersi alla rete wi-fi tramite computer portatile, tablet o smartphone, per navigare e scaricare la posta, in linea con le soluzioni operative dei migliori aeroporti europei ed i più alti standard internazionali. «Anche la connessione gratuita è una di quelle accortezze che abbiamo voluto riprendere per rendere l’aerostazione sempre più accogliente per i passeggeri in transito» ha commentato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra.