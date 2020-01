Elezioni amministrative, Raoul Russo (Fdi): “Centrodestra unito e vincente, sovranista e conservatore”

“Centrodestra unito e vincente con progetti chiari e coerenti e con programmi di un grande movimento sovranista e conservatore”.

“In vista delle imminenti prossime elezioni amministrative, per quanto possibile, perseguiremo la linea di un centrodestra unito e vincente, che si ritrovi su progettualità chiare e coerenti.”

Lo afferma il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Raoul Russo, che ha riunito ieri sera il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Palermo.

“Siamo certamente aperti anche alla collaborazione con movimenti civici e realtà locali, ma la priorità per Fratelli d’Italia è riaffermare sempre e comunque la centralità dei valori storici e la coerenza con i nostri programmi di un grande movimento sovranista e conservatore”. All’incontro hanno partecipato oltre ai dirigenti provinciali, agli amministratori della provincia e ai presidenti dei circoli territoriali anche il coordinatore vicario Giuseppe di Blasi, il coordinatore della città metropolitana Francesco Scarpinato, il componente assemblea nazionale Anci Mimmo Russo, il coordinatore regionale Giampiero Cannella e il deputato nazionale Carolina Varchi.”Nell’ambito dell’incontro – aggiunge – si è discusso di riorganizzazione del partito sul territorio, sono state annunciate le nomine di nuovi dirigenti e programmato le prossime iniziative politiche. Perseguiremo in ciascun comune intese naturali, chiare e alla luce del sole, puntando su candidature spendibili di persone competenti, aggreganti e di specchiata moralità. La crescita di Fratelli d’Italia nella provincia di Palermo – prosegue Raoul Russo – è un dato oggettivo e incontrovertibile. Saremo presenti ovunque con le nostre liste, ma soprattutto con i nostri programmi e le nostre idee, con un unico faro: restituire ai cittadini la vera sovranità popolare, perseguendo l’interesse del territorio e della comunità”, conclude.