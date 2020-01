Scavi a Piazzale Ungheria, Ferrandelli (+E): “Sospensione dei lavori! Prima vittoria”

“La sospensione dei lavori sotto il Grattacielo Ina appena notificata dalla polizia municipale in cantiere è una grande conquista di coloro che si sono battuti per affermare i diritti, per accertare la procedura e garantire la legalità.”

“Evidentemente le perplessità evidenziate durante la mia ispezione hanno trovato riscontri”. Così Fabrizio Ferrandelli, leader di +Europa e capo dell’opposizione in consiglio comunale, che ieri aveva effettuato un’ispezione insieme alla consigliera Argiroffi.