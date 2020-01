Nasce “CARS”, il Comitato degli amministratori locali siciliani. L’apprezzamento di Gianfranco Miccichè

“Esprimo il mio apprezzamento per la nascita del Comitato degli amministratori locali il cui primo incontro ufficiale si è tenuto presso la Sala Mattarella di Palazzo dei Normanni”. Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè secondo cui “riuscire a mettere insieme un gran numero di amministratori locali, sindaci, assessori e consiglieri comunali, provenienti da tutta la Sicilia con tanta voglia di partecipare attivamente per incidere nella vita politica siciliana, è senz’altro da apprezzare e mi compiaccio con Gianfranco Gentile, promotore dell’iniziativa e portavoce del Cars, per il percorso intrapreso augurandogli di raggiungere presto i traguardi prefissati”.