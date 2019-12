200 anni CCIAA Palermo Enna. Mercoledì 18 dicembre il nuovo Sportello servizi digitali

Sono 200 anni che la Camera di Commercio di Palermo Enna sostiene le realtà economiche e produttive del territorio

In un’epoca di grandi cambiamenti economici, tecnologici e sociali legati alla trasformazione digitale l’ente mette ancora una volta in campo strumenti e servizi a sostengo delle imprese per sostenerle nel processo di transizione digitale e semplificazione.

La presentazione del nuovo “Sportello servizi digitali”, in programma mercoledì prossimo, 18 dicembre, alle 10, nella Sala Terrasi, sarà l’occasione per confrontarsi sul tema della economia e trasformazione digitale delle imprese, temi così importanti che determineranno il futuro del nostro territorio e per conoscere concretamente gli strumenti e servizi digitali che la Camera di Commercio mette a disposizione delle proprie imprese per sostenerle nell’economia digitale di un futuro che è già presente. Saranno presenti il presidente della Camera di Commercio Palermo Enna Alessandro Albanese, l’assessore regionale alle Attività produttive Girolamo Turano e Paolo Fiorenzani di Infocamere che presenterà lo sportello servizi digitali che a seguire sarà inaugurato.