Appello presidente Unioncamere Pino Pace all’uso dei prodotti siciliani

“In un momento in cui prodotti siciliani dell’enogastronomia, e non solo, costituiscono uno degli assi portanti e più importanti delle nostre eccellenze, è auspicabile che i ristoratori, in occasione delle prossime festività, utilizzino materie prime della nostra Isola per l’organizzazione di banchetti di Natale, ultimo dell’anno e Capodanno”.

L’appello è del presidente di Unioncamere Sicilia Pino Pace. “Abbiamo tanti prodotti dall’olio al vino, dalla frutta alla pasta, realizzata con grani siciliani, fino alla produzione di panettoni che un tempo erano esclusivamente appannaggio dei pasticceri del Nord e quindi invito tutti i ristoratori dell’Isola all’uso di prodotti siciliani per dare un’ulteriore spinta alla nostra economia”, conclude Pace.